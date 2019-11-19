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Похищенных в Ливии россиян мешает освободить политика террористов ПНС, считает эксперт

Похищенных в Ливии россиян мешает освободить политика террористов ПНС, считает эксперт

 Курдские боевики заставили беженцев рыть тоннели в провинции Хасака

Курдские боевики заставили беженцев рыть тоннели в провинции Хасака
0:05   19 Ноября 2019
Весь мир

Похищенных в Ливии россиян мешает освободить политика террористов ПНС, считает эксперт

Похищенных в Ливии россиян мешает освободить политика террористов ПНС, считает эксперт

Задержание в Триполи российских социологов Максима Шугалея и Самера Хасана Али Суэйфана — это пример беззакония, которое воцарилось на территории Ливии, контролируемой террористами из так называемого Правительства национального согласия (ПНС). Об этом в интервью ФАН заявил политический аналитик Фонда развития институтов гражданского общества «Народная Дипломатия» Евгений Валяев. 

По словам аналитика, безапелляционный арест иностранных граждан, которые проводили социологические исследования, говорит о том, что  ПНС Ливии, возглавляет которое Файез Саррадж, есть что скрывать. 

«К правительству Сарраджа накопилось много вопросов. Спикерами ПНС зачастую являются люди, которые запятнали себя сотрудничеством с радикалами и боевиками. Представитель ПНС Абд аль-Рауф Карра, который является командиром группировки RADA, как раз причастен к аресту россиян Шугалея и Суэйфана в мае 2019 года», — говорит Валяев.

Боевики RADA входят в так называемое МВД правительства Сарраджа. Руководит «ведомством» связанный с запрещенной в РФ террористической группировкой «Братья-мусульмане» Фатхи Башага. Те же боевики RADA контролируют частную тюрьму «Митига», в которой незаконно удерживаются российские социологи. В докладах ООН не раз появлялась информация о том, что «смотрители тюрьмы» из числа боевиков замешаны в пытках, убийствах, работорговле, похищении ливийцев и иностранцев с целью выкупа.

Евгений Валяев подчеркнул, что усилиям российских дипломатов по освобождению россиян и даже организации встречи с консулом мешает крайне нестабильная обстановка на северо-западе страны.

 «МИД России в курсе ситуации, и уже были заявления от наших дипломатов по ситуации, но нестабильная обстановка в Ливии мешает нормальной работе по освобождению наших граждан», — говорит эксперт.

Речь, прежде всего, именно про северо-запад страны. Тогда как на востоке Ливии ситуация стабилизировалась, обратил внимание Валяев. Порядок контролирует Ливийская национальная армия (ЛНА) под командованием маршала Халифы Хафтара.

Ранее в СК РФ на запрос ФАН сообщили о начале доследственной проверки информации о похищении россиян. К делу подключился Интерпол. 

Напомним, Самер Суэйфан и Максим Шугалей весной 2019 года на законных основаниях проводили социологическое исследование о ситуации в стране. В мае россиян похитили боевики так называемого МВД ПНС Ливии и поместили в тюрьму «Митига». Гражданам РФ отказывают в элементарных правах, в том числе во встрече с российскими дипломатами, до сих пор им не было предъявлено обвинение.

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Автор: Олег Королев
#ливия #пнс #максим шугалей

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