- Курдские боевики заставили беженцев рыть тоннели в провинции Хасака

Боевики курдских «Демократических сил Сирии» (SDF) занимаются сооружением фортификационных укреплений и рытьем тоннелей в городе Тель-Тамр в сирийской провинции Хасака.

Для этих работ, как сообщает в понедельник вечером Федеральное агентство новостей (ФАН), курдские боевики привлекли рабочих, а также 50 человек из лагеря беженцев.

При этом издание напоминает, что курды должны вывести свои вооруженные формирования из Тель-Тамра, а также из десяти ближайших поселений, отведя их на несколько километров в поселок Ас-Суда. Этого требуют условия, на которых 22 октября был заключен российско-турецкий меморандум о взаимопонимании в Сирии, положивший конец турецкой военной операции «Источник мира», целью которой Анкара назвала ликвидацию террористической угрозы в приграничных северных районах Сирии.

Однако курды заявили в понедельник, что они никаких соглашений не заключали и не намерены покидать свои позиции на севере сирийской провинции Хасака. Как сообщает местный источник, курды дали рабочим и согнанным на рытье тоннелей беженцам пять дней на то, чтобы превратить город Тель-Тамр в плацдарм для выступлений против протурецких сил.

Также, как сообщает ФАН, в провинции Дейр-эз-Зор в городе Ат-Таяна курдские боевики из SDF во время рейда задержали четырех членов «спящих ячеек» террористической группировки ИГ* (запрещенной в России и в ряде других государств).

Ранее, после того, как Турция начала военную операцию «Источник мира», курды прекратили рейды против ИГ*, а также выпустили из тюрем всех заключенных, в том числе и задержанных ранее членов террористической группировки, что привело к увеличению террористических нападений не только на территориях, оккупированных курдскими SDF, но и на позициях сирийских правительственных сил и союзников Дамаска.

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