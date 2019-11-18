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23:03   18 Ноября 2019
Россия

Историк Соколов после неудачной попытки суицида чувствует себя нормально, сообщили во ФСИН

Историк Соколов после неудачной попытки суицида чувствует себя нормально, сообщили во ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти сообщила, что доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко, чувствует себя прекрасно.

При этом, как отмечает РБК, пресс-служба ведомства не подтвердила и не опровергла появившуюся ранее в «Невских новостях» информацию о том, что Олег Соколов предпринял попытку самоубийства во время следственного эксперимента в квартире, где была убита Анастасия Ещенко.

Как сообщало информагентство, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, следственный эксперимент, в ходе которого доцент Соколов воспроизвел для следствия сцену убийства, был проведен в минувшую пятницу, 15 ноября. На время следственного эксперимента с историка сняли наручники и он воспользовался этим, чтобы предпринять попытку самоубийства. Следователи и полицейские, однако, успели его вовремя остановить.

Историк Соколов после неудачной попытки суицида чувствует себя нормально, сообщили во ФСИН

Напомним, по версии следствия Олег Соколов застрели Анастасию Ещенко 7 ноября из обреза, а 9 ноября ночью он попытался избавиться от тела девушки, для чего расчленил его и по частям топил в реке Мойки. В один из подходов к реке он упал в воду, откуда его и достали спасатели, при этом при Соколове обнаружили пакет с отрубленными женскими руками, а также травматический пистолет.

Позже Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной. СПбГУ, где Соколов работал, заявили, что его уволили, а суд отправил доцента в СИЗО на два месяца. В минувшие выходные Анастасию Ещенко похоронили на родине – на Кубани – в закрытом гробу. Во время похорон ее матери стало плохо и женщину госпитализировали.

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Автор: Александр Люблинский
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