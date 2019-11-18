Историк Соколов после неудачной попытки суицида чувствует себя нормально, сообщили во ФСИН

Федеральная служба исполнения наказаний по Петербургу и Ленобласти сообщила, что доцент Олег Соколов, обвиняемый в убийстве и расчленении своей аспирантки Анастасии Ещенко, чувствует себя прекрасно.

При этом, как отмечает РБК, пресс-служба ведомства не подтвердила и не опровергла появившуюся ранее в «Невских новостях» информацию о том, что Олег Соколов предпринял попытку самоубийства во время следственного эксперимента в квартире, где была убита Анастасия Ещенко.

Как сообщало информагентство, ссылаясь на собственные источники в правоохранительных органах, следственный эксперимент, в ходе которого доцент Соколов воспроизвел для следствия сцену убийства, был проведен в минувшую пятницу, 15 ноября. На время следственного эксперимента с историка сняли наручники и он воспользовался этим, чтобы предпринять попытку самоубийства. Следователи и полицейские, однако, успели его вовремя остановить.

Напомним, по версии следствия Олег Соколов застрели Анастасию Ещенко 7 ноября из обреза, а 9 ноября ночью он попытался избавиться от тела девушки, для чего расчленил его и по частям топил в реке Мойки. В один из подходов к реке он упал в воду, откуда его и достали спасатели, при этом при Соколове обнаружили пакет с отрубленными женскими руками, а также травматический пистолет.

Позже Соколов признался в убийстве и оформил явку с повинной. СПбГУ, где Соколов работал, заявили, что его уволили, а суд отправил доцента в СИЗО на два месяца. В минувшие выходные Анастасию Ещенко похоронили на родине – на Кубани – в закрытом гробу. Во время похорон ее матери стало плохо и женщину госпитализировали.