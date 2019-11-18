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МИД Турции пригрозил, что Анкара возобновит военную операцию в Сирии

МИД Турции пригрозил, что Анкара возобновит военную операцию в Сирии

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22:06   18 Ноября 2019
Весь мир

МИД Турции пригрозил, что Анкара возобновит военную операцию в Сирии

МИД Турции пригрозил, что Анкара возобновит военную операцию в Сирии

Турция может возобновить антитеррористическую операцию «Источник мира», если курдская группировка «Силы народной самообороны» не выведет свои вооруженные формирования за пределы зоны безопасности на северо-востоке Сирии.

Об этом в понедельник заявил турецкий министр иностранных дел Мевлют Чавушоглу, слова которого приводит издание Yeni Safak. В частности, он заявил:

«Турция начнет операцию, если территория не будет очищена от террористов».

Напомним, турецкие власти считают представителей вооруженных курдских формирований и, действующих на территории Сирии, Ирака и Турции, террористами. 9 октября текущего года президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган объявил о начале антитеррористической операции «Источник мира» в северных районах Сирии, граничащих с Турцией, заявив о намерении победить терроризм у турецкой границы и создать там 30-километровую зону безопасности, куда смогут переселиться находящиеся на турецкой территории сирийские беженцы. 10 октября Эрдоган договорился о временном пятидневном перемирии с вице-президентом США Майклом Пенсом. 22 октября Эрдоган прибыл в Сочи для встречи с президентом РФ Владимиром Путиным и после шестичасовых переговоров лидеры подписали меморандум о взаимопонимании, предусматривающий, в числе прочих мер, совместное российско-турецкое патрулирование в северных- районах Сирии, откуда курды должны вывести свои силы. В тот же день Турция объявила о прекращении военной операции «Источник мира».

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Автор: Александр Люблинский
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