Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе

Сенатор Алексей Пушков убежден, что администрация президента Украины Владимира Зеленского продолжает политику бывшего лидера страны Петра Порошенко.

Такое мнение у Пушкова сложилось в связи с последними заявлениями Киева, который сообщил, что намерен судиться дальше по инциденту в Керченском проливе, несмотря на то, что украинские военные освобождены, а корабли, участвовавшие в провокации, возвращены в Украину.

«Порошенко ушел, но его политика жива. При той публике, которая по-прежнему рулит в Киеве, иллюзий быть не должно», — высказался сенатор в Twitter.

Прошлой осенью, в ноябре 2018 года три военных украинских корабля незаконно пересекли российскую государственную границу, после чего в течение нескольких часов совершали опасные маневры, при этом игнорируя требования властей. В связи с этим Москва приняла решение задержать нарушителей. Так, были арестованы 24 военных, в их числе оказались сотрудники Службы безопасности Украины, которые руководили операцией.

После задержания киевские власти обвинили Москву в проявлении агрессии. Тогда же Владимир Путин оценил сложившуюся ситуацию как запланированную провокацию, необходимую для того, чтобы поднять рейтинг Порошенко перед президентскими выборами.

Тем не менее, седьмого сентября текущего года военные, нарушившие российскую границу были выданы Украине, а 17 ноября 2019 года были возвращены и военные корабли.