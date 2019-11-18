Статистика подтверждает пользу транспортной реформы в Санкт-Петербурге

Летом следующего года в Санкт-Петербурге будет реализована глобальная реформа городской транспортной сети (ГТС), основная задача которой заключается в том, чтобы сделать общественный транспорт удобным, безопасным и комфортным. При этом жителей Северной столицы в первую очередь интересует, как отразится на жизни города исчезновение маршруток. Ответить на него может статистика и вполне конкретные цифры, пишет издание «Народные новости».

Примечательно, что в случае с маршрутными такси россияне занимают весьма необычную позицию — их отмену они одновременно и поддерживают, и критикуют. В среднем 63 % жителей российских городов пользуются услугами частных перевозчиков чаще раза в месяц.

При этом именно маршрутные такси граждане считают наиболее опасным видом городского транспорта. Согласно опросам ВЦИОМ, так считают 47% россиян, в Москве и Петербурге и того больше — 59%. Только 16% петербуржцев опасается аварий с автобусами, троллейбусами и трамваями. Из городского транспорта безопаснее считается только метрополитен.

Также стоит отметить, что, опаснейшим фактором в маршрутных такси пассажиры считают именно водителя, за это высказались сразу 31 % опрошенных.

Эксперт по транспорту Владислав Сергеев согласен с тем, что маршрутки на самом деле наиболее опасный транспорт на дорогах городов.