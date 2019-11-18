«Северный поток — 2» представляет общие интересы для России и Германии, в то время как США выступают против проекта, так как сами стали экспортировать газ, заявил экс-глава МИД ФРГ Зигмар Габриэль.

Политик подчеркнул, что ФРГ на 30% зависит от поставок российского газа, поэтому нет поводов сомневаться в ее заинтересованности в реализации проекта:

«Интересы здесь взаимны, это довольно очевидно», — заявил Габриэль.

Также бывший глава немецкого МИД отметил, что Германия заинтересована в том, чтобы сохранялся транзит газа через территорию Украины, напомнив, что Владимир Путин говорил, что «с точки зрения России это не препятствие». Кроме того, Габриэль подытожил, что Германия поддерживает проект, он упомянул США, которые, по его мнению, стали выступать против «Северного потока — 2» именно из-за того, что сами начали экспортировать газ.

«Северный поток — 2» является проектом, который должен расширить «Северный поток». Новый газопровод проложат от России до Германии через Балтийское море. При этом трубопровод пройдет через особые экономические зоны и территориальные воды пяти государств — Германии, Дании, России, Финляндии и Швеции.