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Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе

Пушков дал оценку позиции Киева по инциденту в Керченском проливе

 Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

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21:28   18 Ноября 2019
Россия

Путин увеличил количество грантов для одаренных студентов

Путин увеличил количество грантов для одаренных студентов

Президент России Владимир Путин увеличил количество грантов, вручаемых за особые достижения одаренным студентам.  

Указ опубликован 18 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.                 

«Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации <…> до 6500», – говорится в документе.

 Грант в размере 20 тысяч рублей ежемесячно получают студенты, показавшие высокие результаты в какой-либо сфере, в том числе в области спорта и искусств.    

Право на получение гранта необходимо каждый год подтверждать.                  

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #общество

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