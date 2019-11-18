Путин увеличил количество грантов для одаренных студентов

Президент России Владимир Путин увеличил количество грантов, вручаемых за особые достижения одаренным студентам.

Указ опубликован 18 ноября на официальном интернет-портале правовой информации.

«Увеличить с 1 сентября 2020 года количество грантов президента Российской Федерации <…> до 6500», – говорится в документе.

Грант в размере 20 тысяч рублей ежемесячно получают студенты, показавшие высокие результаты в какой-либо сфере, в том числе в области спорта и искусств.

Право на получение гранта необходимо каждый год подтверждать.