Три человека погибли в Оклахоме при стрельбе в супермаркете

Неизвестный вооруженный человек открыл огонь по людям в супермаркете Walmart в американском городе Дункан в штате Оклахома.

В результате стрельбы погибли три человека, включая самого стрелка, которого застрелила полиция. Об этом со ссылкой на полицию сообщает издание The Duncan Banner.

Как отмечается, инцидент произошел в понедельник 18 ноября в 10.00 утра (19.00 по местному времени). Преступник, открытый во все черное, ворвался в магазин и открыл огонь по посетителям, убив двух человек. Прибывшие полицейские ликвидировали стрелка.

В настоящее время на месте происшествия находятся полицейские и медики из скорой помощи. Также к супермаркету выехал прокурор округа Джейсон Хикс. Магазин оцеплен сотрудниками правоохранительных органов, посетителей, находящихся внутри не выпускают из здания, пока с ними не побеседуют полицейские.