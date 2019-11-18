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Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

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21:06   18 Ноября 2019
Ближнее зарубежье

Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» Украины получил официальное предложение от «Газпрома» о транзите газа, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebоok.

«Наконец получили по факсу предложение от «Газпрома», о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время», – написал Витренко.

Ранее «Газпром» направил в адрес «Нафтогаза» предложение о продлении действующего контракта до 2020 года, принимая в расчет прогнозный спрос покупателей из Европы на следующий год.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #украина #газ

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