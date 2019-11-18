Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

Национальная акционерная компания (НАК) «Нафтогаз» Украины получил официальное предложение от «Газпрома» о транзите газа, сообщил исполнительный директор НАК Юрий Витренко на своей странице в Facebоok.

«Наконец получили по факсу предложение от «Газпрома», о котором пишут все СМИ. Внимательно его изучим и предоставим конструктивный ответ в ближайшее время», – написал Витренко.

Ранее «Газпром» направил в адрес «Нафтогаза» предложение о продлении действующего контракта до 2020 года, принимая в расчет прогнозный спрос покупателей из Европы на следующий год.