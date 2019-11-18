Эксперт считает, что потеря ГЭС «Тишрин» приближает конец курдским боевикам

Политолог и востоковед Маис Курбанов в беседе в «Политикой Сегодня» крайне позитивно оценил переход под контроль властей Сирии ГЭС «Тишрин».

«Конечно, это радостная весть, что сирийские правительственные войска взяли под контроль ГЭС в провинции Алеппо. Это означает, что власти Сирии медленно приближаются к победе», - уверен эксперт.

Тишринская ГЭС была построена около 20 лет назад совместно российскими и сирийскими инженерами на Евфрате в 90 километров от Алеппо. Ее мощность составляет около 630 мегаватт. В разгар войны ее мощностями пользовались боевики «Исламского государства» (ИГ, террористическая организация, запрещена в России). Позже она перешла под контроль курдских бандформирований. Войскам Сирии ГЭС досталась в рабочем состоянии.

«Она освобождена благодаря усилиям и мужеству сирийского народа. <...> На ней налажена работа, и она подает электричество в провинции Алеппо, Ракка. Люди спокойно работают, терроризма здесь нет», - заверил представитель командования группировкой войск ВС РФ в Сирии Борис Фомичев.

Курбанов считает, что восстановление контроля над ГЭС благоприятным образом скажется на уровне жизни местных жителей: они будут иметь доступ не только к электричеству, но и к водоснабжению.

«Самое главное, что террористы уже не будут иметь возможности, которые они ранее использовали. Это означает, что их владычеству приходит к концу. Они считали себя непобедимой армией, но теперь все поняли, что это блеф. Священной войны тут нет. Тут просто заказ в рамках интересов Америки и Запада», - добавил Курбанов.

Гидроэлектростанция «Тишрин» стала второй освобожденной от курдского контроля ГЭС. До этого САА взяла под контроль Евфратскую ГЭС в Табке.

С 9 по 22 октября Турция проводила в приграничных районах Сирии антитеррористическую операцию «Источник мира». Ключевой целью кампании, как объяснял Эрдоган, было создание зоны безопасности в приграничных с Турцией районах Сирии, а также блокировка автодороги, которую курдские террористы используют для перемещения боеприпасов.

Операция завершилась после переговоров Эрдогана с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи. Главы государств подписали меморандум, на основе которого строится дальнейшая политика двух стран по урегулированию ситуации на северо-востоке САР и выводу вооруженных бандформирований курдов.

На следующий день президент США Дональд Трамп заявил, что американские военные останутся в Сирии в районах нефтяных месторождений восточного Дейр-эз-Зора якобы с целью их «защиты». Контроль над нефтяными полями в этом регионе Сирии Вашингтон получил благодаря вооруженным курдам.

Вывозить полезные ископаемые военным США помогает американская ЧВК Blackwater. В Сирии находятся не менее двух с половиной тысяч наемников из этой компании. Она была создана бывшим командиром отряда «Морских котиков» Эриком Принсом и ранее активно участвовала в оккупации Ирака.