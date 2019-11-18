Милонов заявил, что США тратят больше денег на оружие для боевиков, чем на помощь сирийцам

Депутат Госдумы Виталий Милонов, знающий о ситуации в Сирии не понаслышке, уверен, что Россия спасла немало жизней, поставив очередную партию гуманитарной помощи в город Айн-Исса провинции Ракка.

«Естественно, что люди всегда с большой благодарностью принимают гуманитарную помощь. Потому, что она доставляется в те места, где ситуация близка или почти находится на грани гуманитарной катастрофы. Это вопрос не красивого жеста, а это вопрос спасения жизни. Потому что каждый пакет с помощью он реально спасает семьи от голода, который там есть», - заметил Милонов в беседе с корреспондентом «Политики сегодня».

Депутат отметил, что США, которые ввели в Сирию войска, ставят во главу угла иные задачи, нежели помощь мирным жителям.

«В принципе, Соединенные Штаты и их союзники гораздо больше тратят денег на оружие, которое они доставляют боевикам на территории Сирии, чем на гуманитарную помощь. То есть на еду они денег тратят в десятки, сотни, тысячи раз меньше, чем на то, что убивает этих людей», - напомнил Милонов.

Боевики-представители курдского народа при поддержке США оккупируют богатый нефтью и газом восточный берег Евфрата. Деньги от контрабанды сирийской нефти за рубеж получают, как самовольные хозяева недр, так и их сателлиты. От действий курдов и наемников американских ЧВК страдало местное арабское население, которым незваные гости навязывают свои порядки. К российским военным в САР, по словам Милонова, относятся с теплотой.

«Все знают, что это друзья. И друзья, которые не только кормят, но еще и вернули Сирии надежду на мир, потому что ее не было. Пять лет назад перспектива сирийского народа была самая что ни на есть печальная, потому что Сирия была раздираема войной и находилась под оккупацией, по сути дела, проамериканских боевиков, террористов», - заметил собеседник агентства.

Теперь же, убежден Милонов, именно благодаря и России и антитеррористической операции Турции «Источник мира» местные жители имеют шанс на нормальное будущее.

«Но без русской гуманитарной помощи, естественно, никуда», - подытожил депутат Госдумы.

Ранее стало известно, что российские военные доставили гуманитарную помощь в город Айн-Исса в северной сирийской провинции Ракка.

Пакеты с самыми необходимыми продуктами питания — рисом, мукой, консервами — привезли «Уралы» и КамАЗы в сопровождении военной полиции России, а в воздухе за ними проследовали вертолеты ВКС РФ. За час жителям пятитысячного города раздали около трех тысяч заготовленных пакетов.

Российские военные из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) впервые проводят гуманитарную акцию так далеко на севере.