Сыну Венедиктова грозит проверка на экстремизм из-за слов о животных за рулем

На странице «ВКонтакте» сына главного редактора «Эхо Москвы» Алексея Венедиктова появилась запись, в которой просматриваются признаки экстремизма. ФАН обратилось с заявлением в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой проверить сообщение.

Сын либерального журналиста, агрессивно прокомментировал ДТП, участником которого стал. При этом окрестил иностранных граждан «животными» и не скрывая ненависти пожелал им смерти, а представителей закона нарек «мусорами».

Оскорбление по национальному признаку, пожелание смерти и неприемлемые высказывания в адрес страж правопорядка попадают под статью о разжигании ненависти или вражды. Редакция ФАН обратилась в Генпрокуратуру и СК РФ с просьбой провести проверку.

«Просим Вас рассмотреть нашу публикацию в качестве сообщения о преступлении и провести проверку с целью установления достаточности данных, указывающих на наличие признаков преступления, для дальнейшей передачи в орган, уполномоченный рассматривать их в соответствии со ст. 144, 151 УПК РФ. Также просим сообщить о принятых мерах», – говорится в сообщении ФАН.

ФАН уже не впервые обращает внимание на недопустимые высказывания сына Венедиктова, разжигающих вражду.