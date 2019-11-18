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 Сыну Венедиктова грозит проверка на экстремизм из-за слов о животных за рулем

Сыну Венедиктова грозит проверка на экстремизм из-за слов о животных за рулем
Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

Украинский «Нафтогаз» получил официальное предложение по транзиту от «Газпрома»

 Запад не заметил, как в Белоруссии на выборах приготовили пюре из оппозиции

Запад не заметил, как в Белоруссии на выборах приготовили пюре из оппозиции
Эксперт считает, что потеря ГЭС «Тишрин» приближает конец курдским боевикам

Эксперт считает, что потеря ГЭС «Тишрин» приближает конец курдским боевикам

 Милонов заявил, что США тратят больше денег на оружие для боевиков, чем на помощь сирийцам

Милонов заявил, что США тратят больше денег на оружие для боевиков, чем на помощь сирийцам
19:43   18 Ноября 2019
Политика

«Новая газета» выбрала главреда, управлявшего ей при Ельцине

«Новая газета» выбрала главреда, управлявшего ей при Ельцине

Главным редактором «Новой газеты» стал вновь Дмитрий Муратов, руководивший этим изданием 22 года, занявшем должность еще при Борисе Ельцине. За кандидатуру Муратова проголосовало 51,7% сотрудников редакции, состоящей из 74 человек. Второе место – у экс-главреда Сергея Кожеурова. Третье и последнее – у спецкора Ильи Азара.

Как сообщает ФАН, процедура голосования завыборы главреда сопровождались админресурсом в лице уборщиков, бухгалтеров, кадровиков, рекламщиков и другие непрофильных сотрудников.

«Новая газета» выбрала главреда, управлявшего ей при Ельцине

Результаты голосования в соцсетях заочно угадали и раскритиковали.

«Новая газета» выбрала главреда, управлявшего ей при Ельцине
«Новая газета» выбрала главреда, управлявшего ей при Ельцине

Сам альтернативный кандидат, не занимавший пост главреда «Новой», поражение признал.

«Новая газета» выбрала главреда, управлявшего ей при Ельцине

 

 

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Автор: Игорь Каркаров
#выборы #новая газета #азар #муратов

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