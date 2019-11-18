«Новая газета» выбрала главреда, управлявшего ей при Ельцине

Главным редактором «Новой газеты» стал вновь Дмитрий Муратов, руководивший этим изданием 22 года, занявшем должность еще при Борисе Ельцине. За кандидатуру Муратова проголосовало 51,7% сотрудников редакции, состоящей из 74 человек. Второе место – у экс-главреда Сергея Кожеурова. Третье и последнее – у спецкора Ильи Азара.

Как сообщает ФАН, процедура голосования завыборы главреда сопровождались админресурсом в лице уборщиков, бухгалтеров, кадровиков, рекламщиков и другие непрофильных сотрудников.

Результаты голосования в соцсетях заочно угадали и раскритиковали.

Сам альтернативный кандидат, не занимавший пост главреда «Новой», поражение признал.