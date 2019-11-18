Руководство РГПУ подтирает следы о Вишневском, обвиняемом в приставаниях к студенткам

Информацию о Борисе Вишневском удалили с сайта РГПУ им. Герцена. Кроме того, замешанный в секс-скандале депутат Законодательного собрания Санкт-Петербурга теперь работает в университете «на условиях гражданско-правового договора». Об этом сообщает iReactor.

Администрация Герцена пока никак не комментирует информацию об участии Вишневского в секс-скандале. Однако молчаливая реакция все же последовала: страницы со списком преподавателей кафедры политологии исчезла информация о преподавателе. Если у остальных при клике по ФИО открывается личная страница с подробной информацией и контактами, то у Вишневского такая функция исчезла. Очевидно, руководство Герцена решило избавиться от информации о фигурирующем в истории с домогательствами преподавателя.

Теперь под его фамилией можно увидеть приписку о том, что депутат преподает в вузе на «условиях гражданско-правового договора». Отличия от стандартного трудового договора здесь имеются немалые. В этом случае работник несет материальную ответственность, обязан соблюдать график посещения работы и устав. Подписавший гражданско-трудовой договор нужен для достижения результата как такового. Его в трудовой процесс организации вовлекают не сильно.

Судя по кешу Google, администрация вуза решила обезопасить себя почти в самом начале нелицеприятной истории – изменения в содержание страницы внесены до 16 ноября включительно. Кроме того, информация могла быть скрыта для того, чтобы журналисты не смогли узнать, у кого из студентов преподает Вишневский, и взять их комментарии и свидетельские показания, а также скрыть угрозы отчислением со стороны руководства РГПУ. О «воспитательных беседах» ранее рассказывали сами студенты, которым в вузе настрого запрещают обсуждать секс-скандал не только с журналистами и в соцсетях, но и друг с другом.

Напомним, Вишневского обвинили в сексуальных домогательствах его же бывшие студентки. Ранее в Nation News обратилась его экс-ученица, рассказав, что он использовал преподавательское и депутатское положение, чтобы склонять молодых девушек к интиму ради получения зачета.

Кристина в письме отметила, что не одна она стала жертвой домогательств престарелого преподавателя. Позднее в ФАН пришло письмо от некоей Алины, подтвердившей историю Кристины о домогательствах Вишневского. В числе прочих доказательств Алина предоставила скриншоты переписок с преподавателем Герцена, где содержались весьма откровенные намеки.