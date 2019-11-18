Глава военной разведки Ирака предупредил о возможном возрождении ИГ*

Члены запрещенного в РФ «Исламского государства»* готовят массовый побег своих соратников из тюрем в Сирии и в Ираке, что грозит возрождением террористической организации, даже после заявлений о ликвидации ее лидера Абу Бакра аль-Багади.

Об этом заявил заявил в интервью американскому каналу CNN глава военной разведки Ирака, генерал-майор Саад аль-Аллак. По его словам, ведомству удалось перехватить данные о подготовке массовых побегов террористов.

«Мировому сообществу нужно предпринять колоссальные усилия, чтобы разобраться с этой проблемой, поскольку эти преступники могут покинуть тюрьмы и вернуться в свои страны. Они представляют большую опасность для стран Европы, Азии и севера-запада Африки», — заявил аль-Аллак.

По его словам, разведка Ирака уже проинформировала руководство Турции о том, что на территории страны могут находиться девять предполагаемых главарей ИГ*, бежавших из Сирии.

Ранее сообщалось, что курдские боевики во время операции Турции «Источник мира» выпустили из-под стражи десятки игиловцев. По мнению эксперта, этот процесс был согласован с США.

В октябре США заявили, что ликвидировали лидера ИГ* Абу Бакра аль-Багдади. При этом не предоставив никаких весомых доказательств. Минобороны РФ сообщило, что не располагает достоверной информацией о проведении американскими военнослужащими операции по ликвидации лидера ИГ*. Глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин заявил, что США до сих пор не предоставили доказательства того, что ликвидирован именно аль-Багади.

* запрещенная в России террористическая организация.