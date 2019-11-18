СК РФ будет добиваться встречи консула с похищенными в Ливии российскими социологами

Следственный комитет РФ проводит доследственную проверку по сообщениям о похищенных террористами так называемого Правительства национального согласия (ПНС) в Ливии российских социологов. Сотрудники Фонда защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) Максим Шугалей и Самер Суэйфан весной 2019 года были задержаны без предъявления обвинений и брошены в частную тюрьму «Митига».

Эксперты ООН ранее сообщали в докладах о пытках, убийствах, работорговле, похищении людей ради выкупа, которыми промышляют охранники «Митиги».

Ранее ФАН направило запрос в СК о возбуждении уголовного дела по факту похищения граждан РФ. В ведомстве сообщили, что начата процессуальная проверка данных о судьбе сотрудников ФЗНЦ. Процесс контролирует главк СК РФ в Санкт-Петербурге.

Также сообщается, что следователи предпринимают меры для обеспечения консульского доступа к россиянам в «Митиге». Частная тюрьма контролируется боевиками бандформирования RADA, входящее в состав так называемого «МВД» ПНС Ливии. Руководит «министерством» Фатхи Башага, который связан с террористами запрещенной в РФ группировки «Братья-мусульмане». Действия Башаги поддерживает глава бандитского ПНС террорист Файез Саррадж.