Интерпол подключился к делу о похищении российских социологов террористами ПНС в Ливии

Интерпол занялся вопросом похищенных боевиками так называемого Правительства национального согласия (ПНС) Ливии граждан РФ. Об этом сообщили в Следственном комитете РФ.

18 октября Федеральное агентство новостей направило в СК обращение в связи с рассмотренным ранее запросом президента «Фонда защиты национальных ценностей» (ФЗНЦ) Александра Малькевича с просьбой о возбуждении уголовного дела и поиске граждан РФ Максима Шугалея и Самера Суэйфана, похищенных в Ливии.

«Во взаимодействии с МИД РФ установлено, что российские граждане содержатся под стражей в пенитенциарном учреждении «Митига» (г. Триполи, Ливия). Принимаются меры для обеспечения консульского доступа к указанным российским гражданам. По каналам Интерпола направлен запрос в НЦБ Интерпола Ливии», — говорится в официальном ответе Следственного комитета на журналистский запрос.

Содержащие информацию о возможном похищении указанных граждан материалы направлены в следственный отдел по Выборгскому району главка СК РФ по Санкт-Петербургу. По ним проведут процессуальную поверку.

Неофициальная тюрьма «Митига» располагается в Триполи. Ее контролируют боевики местного бандформирования RADA, официально входящего в «министерство внутренних дел» так называемого ПНС. Данные о преступлениях в тюрьме и связях ее охраны с не раз публиковались в докладах Совбеза ООН.

Боевиков RADA эксперты организации обвиняют в пытках, насилии, убийствах, похищении людей и работорговле в неофициальной тюрьме «Митига». Сейчас в ее стенах содержатся двое социологов российского Фонда защиты национальных ценностей - Максим Шугалей и Самер Хасан Али Суэйфан. Террористы RADA похитили их в мае этого года и, не предъявляя обвинений, поместили в тюрьму. К гражданам РФ на протяжении пяти месяцев не пускали адвоката.

Так называемым «МВД» террористического ПНС руководит связанный с боевиками Фатхи Башага, преступные действия которого полностью поддерживает глава так называемого ПНС Файез Саррадж.