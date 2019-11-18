Герои Дейр-эз-Зора Цуркану и Заболотный погибли, отказавшись от переговоров с террористами

Российские добровольцы Григорий Цуркану и Роман Заболотный преданно защищали Россию от террористов в Сирии и погибли героями. Об этом сообщает ФАН.

Как передает ФАН, россияне, которых некоторые СМИ приписывают к ЧВК «Вагнера» попали в плен к террористам запрещенной в РФ ИГ* в бою под Дейр-эз-Зором: боевики напали на автобус Сирийской арабской армии. Цуркану и Заболотный несколько часов сдерживали группу из 80 вооруженных противников. А когда у россиян закончились патроны, они пошли врукопашную, но были захвачены в плен.

В плену добровольцы не сообщили террористам никакой важной информации. Некоторые эксперты убеждены, что россияне целенаправленно указали игиловцам ошибочное местоположение штаба командования. Несмотря на угрозы расправы, Цуркану и Заболотный отказались сообщать на видеокамеру о том, что они якобы вступили в ряды ИГ*.

Виновных в захвате и гибели россиян боевиков ликвидировали позднее в ходе спецоперации сирийского спецназа.

В России Цуркану и Заболотный также были примерами мужества и патриотизма: Роман состоял в казачьем движении, Григорий - Цуркану являлся членом ветеранской организации «Боевое братство».

Заболотный и Цуркану стали достойным примером настоящего мужества и патриотизма всех, кто защищает Россию за ее пределами в горячих точках.

*Запрещенная в РФ группировка.