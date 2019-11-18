Запад не заметил, как в Белоруссии на выборах приготовили пюре из оппозиции

В минувшее воскресенье, 17 ноября, граждане Белоруссии досрочно выбирали парламент. На год грядущий в стране запланированы президентские выборы, поэтому глава республики Александр Лукашенко решил развести голосование по времени и перенести парламентские на осень. На первый пост бессменный лидер страны с 1994 года будет претендовать уже в шестой раз, однако обещает за кресло «посиневшими пальцами» не держаться, если его не поддержит народ.

Предвыборный расклад

Пока народ поддерживает преимущественно лояльных власти народных избранников в «стерильном» с точки зрения западной прессы парламенте. Главная претензия прозападной оппозиции к белорусскому законодательному органу в том, что он послушно принимает законопроекты аппарата президента, будучи лишен какой-либо инициативы.

«Запад сам не заинтересован в том, чтобы какие-то оппозиционеры появились в парламенте, потому что он понимает, что парламент Белоруссии не играет никакой абсолютно роли. — рассуждает эксперт по белорусско-российским отношениям Дмитрий Болкунец. — Плюс, минус оппозиционер – это бы никак не повлияло на расстановку сил. В прошлом созыве были люди, которые называли себя оппозиционерами, но они ничем не отличались от Лукашенко по своим действиям и поведению».

Тем не менее, на 110 мандатов в «декоративной» нижней палате претендовали 513 кандидатов от дюжины партий и общественных движений. Более 700 человек изъявили желание побороться за депутатское кресло. Из них 131 человек получили отказ, еще 46 решили сняться после процедуры регистрации.

Оппозицию опять обижают

Львиная доля оппозиционных кандидатов потерпела фиаско на стадии регистрации. Журналистка Ирина Халип, удостоенная «Золотого пера России» за публикации о внесудебных расправах в Белоруссии, сообщила, что у комиссии не было претензий к собранным подписям, однако даты на бланках были проставлены другой рукой. Это и послужило причиной для отказа.

Активистка движения «Европейская Беларусь» Полина Шарендо-Панасюк, призывавшая бороться с «последней диктатурой в Европе» на телевидении, узнала о своем снятии от ОИК уже после регистрации.

Два оппозиционных депутата текущего созыва, как то: Анна Канопацкая от «Объединенной гражданской партии» (ОГП), выступавшая за отмену декрета «о тунеядстве», и Елена Анисим, продвигавшая идею создания исключительно белорусскоязычного вуза, потеряли места в парламенте.

«Лукашенко боится людей с альтернативными взглядами в парламенте. — полагает Болкунец. — Он не позволит, чтобы ему кто-то задавал вопросы. Он не привык к полемике. За двадцать лет создал систему, когда только один человек может выступать по телевизору, в СМИ, комментировать какие-то вещи. Если кто-то появляется оппозиционно-настроенный, сильный человек, то его лишают работы, мешают вести бизнес, а если совсем не понимает, то могут и в тюрьму посадить».

Кандидат от народа во втором по величине городе страны — Гомеле Юрий Ганцевич дал понять, что не боится спорить с первым лицом страны. В отличие от скептически настроенной к власти творческой интеллигенции, ему удалось пройти регистрацию. В родном городе Ганцевича знают, как успешного предпринимателя, отстаивающего права автомобилистов, фермеров, малого бизнеса.

Ролик, в котором мужчина спорит с инспектором ГАИ, сетуя на необходимость платить налог за девять имеющихся у него транспортных средств, собрал на Youtube более 250 тысяч просмотров. Окрыленный поддержкой пользователей, Ганцевич решил сменить сиденье трактора на депутатское кресло. Предвыборный митинг он превратил в шоу, прибыв в микрорайон Волотова на тракторе с прицепом в компании коровы Фроси, козы Розы и устроив дискотеку.

Органам правопорядка изобретательность Ганцевича, вероятно, пришлась не по нраву. В ноябре на очередной пикет с музыкой предприниматель не доехал. Возле дома на дороге мужчину поджидал подполковник ГАИ с силовой поддержкой, которая оперативно скрутила фермера после тщательной проверки трактора с прицепом на предмет потенциальных нарушений.

Кто прошел в парламент

В обновленном парламенте останутся 30 депутатов из прошлого созыва, сообщила глава ЦИК Лидия Ермошина. Таким образом, сбылось пожелание главы государства сохранить 30-30% прежнего состава, «чтобы была преемственность». Из 110 мандатов 21 получили представители партий: один от Аграрной партии, два — патриотической, 11 коммунистов, один член ЛДПБ и шесть представителей Республиканской партии труда и справедливости.

Ближе к Европе Белоруссия стала, увеличив разве что количество женщин в парламенте. В новом созыве 44 народных избранницы, против 38 в предыдущем.

По словам Ермошиной, предварительно явка на выборах в нижнюю палату составила 77,22%. Точное количество пришедших на участки избирателей в комиссии обещают уточнить позже.

«Ту явку, которую нарисовали официальные власти, порядка 80%, она, на мой взгляд полностью не соответствует действительности. По оценкам, которые мне передавали люди, которые наблюдали за выборами, явка не превысила 50% по стране. Она была нарисована. Так делается каждый год, потому что у людей апатия. Они не ходят на выборы, зная какой будет результат», — скептически оценивает данные ЦИК собеседник «ПС».

А что наблюдатели?

Простым смертным путь на участки заказан, утверждает Дмитрий Болкунец, а за закрытыми дверями члены комиссий не утруждают себя подсчетом бюллетеней, «рисуют готовые протоколы», и тем самым обеспечивают требуемый результат.

«Республика маленькая. Все друг друга знают, знают членов комиссий, которые делятся информацией, как они создают нужный результат», — говорит собеседник агентства.

Из-за рубежа наблюдать за выборами в белорусский парламент приезжала делегация от Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Она не выявила нарушений, которые бы ставили под сомнение легитимность выборов.

Глава краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ Маргарета Седерфельт, вероятно, заметила то, что ускользнуло от глаз наблюдателей ШОС. По ее словам, выборы прошли в спокойной обстановке, однако не соответствовали международным демократическим стандартам. Причина тому, как заверила госпожа Седерфельт, «серьезные процедурные проблемы при подсчете голосов».

Глава делегации ПАСЕ лорд Дэвид Бленкатра выразил разочарованность тем, что Белоруссия не выполнила рекомендации, которые ассамблея давала по итогу предыдущих парламентских выборов. Европарламент и вовсе отказался от идеи наблюдать за процессом народного волеизъявления в республике. Впрочем, оценка международных наблюдателей мало заботит официальный Минск, уверен Болкунец:

«Все эти наблюдения – это лишь информационный шум. Для белорусской власти они никакого эффекта не несут».

Сам Александр Лукашенко все же эффектно прокомментировал жалобу на, предположительно, вброс бюллетеней, назвав «мудаком» наблюдателя, который пытался устроить провокацию на участке или пресечь правонарушение, в любом случае у него ничего не вышло.

Молчание Запада

Европейские коллеги Лукашенко не спешат осуждать его бранную риторику и организацию выборов в парламент. Молчат канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эммануэль Макрон, британский премьер Борис Джонсон. Молчит глава Белого Дома в оплоте демократии Дональд Трамп. Но последний, вероятно, не догадывается о существовании такой далекой от США аграрной республики.

Общественный деятель, инициировавший расследование по фактам возможного хищения в «Кировлесе» в статусе вице-губернатора Кировской области по безопасности и борьбе с коррупцией Сергей Карнаухов в беседе с «Политикой Сегодня» молчание европейских лидеров объяснил отсутствием протестной активности в Белоруссии. Заявления европейских наблюдателей о нарушениях пока не обернулись многотысячными митингами в центре Минска с требованием честных выборов. В этом заслуга бессменного президента республики, уверен собеседник агентства:

«Лукашенко один из тех эффективных лидеров, которые способны за счет силовых структур и выверенного политического процесса купировать возможности протестных сил. Поэтому там просто нет возможности для разворачивания масштабного процесса, даже такого, как сегодня в Грузии. Нет оснований для высказываний Запада, а высказываться ради сотрясания воздуха в современной политической обстановке не принято. Так не делают».

Президентские выборы в Белоруссии состоятся летом 2020 года. Лукашенко обещал на них быть.