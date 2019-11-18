Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Поддержать домогавшегося студенток Вишневского вышли обманщик дольщиков и экс-навальнист

Поддержать домогавшегося студенток Вишневского вышли обманщик дольщиков и экс-навальнист

 СК РФ будет добиваться встречи консула с похищенными в Ливии российскими социологами

СК РФ будет добиваться встречи консула с похищенными в Ливии российскими социологами

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

 Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе
Герои Дейр-эз-Зора Цуркану и Заболотный погибли, отказавшись от переговоров с террористами

Герои Дейр-эз-Зора Цуркану и Заболотный погибли, отказавшись от переговоров с террористами

 Торговое сотрудничество Крыма и Сирии оставит «за бортом» санкции США, считает сенатор

Торговое сотрудничество Крыма и Сирии оставит «за бортом» санкции США, считает сенатор
Поддержать домогавшегося студенток Вишневского вышли обманщик дольщиков и экс-навальнист

Поддержать домогавшегося студенток Вишневского вышли обманщик дольщиков и экс-навальнист

 СК РФ будет добиваться встречи консула с похищенными в Ливии российскими социологами

СК РФ будет добиваться встречи консула с похищенными в Ливии российскими социологами

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

 Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе
Герои Дейр-эз-Зора Цуркану и Заболотный погибли, отказавшись от переговоров с террористами

Герои Дейр-эз-Зора Цуркану и Заболотный погибли, отказавшись от переговоров с террористами

 Торговое сотрудничество Крыма и Сирии оставит «за бортом» санкции США, считает сенатор

Торговое сотрудничество Крыма и Сирии оставит «за бортом» санкции США, считает сенатор
19:06   18 Ноября 2019
Весь мир

Торговое сотрудничество Крыма и Сирии оставит «за бортом» санкции США, считает сенатор

Торговое сотрудничество Крыма и Сирии оставит «за бортом» санкции США, считает сенатор

В Крым доставлена первая партия оливкового масла из Сирии — 46 тонн. По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, это начало взаимовыгодного сотрудничества.

В беседе с ФБА «Экономика Сегодня» сенатор напомнил, что Сирия находится под "беспрецедентными санкциями", которые фактически запрещают вывоз товаров. 

«Не многим проще торговый режим и у Крыма. В таких условиях вполне естественно, когда находящиеся под ограничениями страны налаживают бизнес-связи и взаимную торговлю. В нашей конкретной ситуации это даже необходимо<…>Международная торговля решает сразу целый ряд задач – не просто приносит прибыли от продажи иностранных товаров, но и загружает порты, создает заказы на перевозку, дает возможность местному бизнесу привносить свой налоговый вклад в результате торговли с сирийскими партнерами», — говорит Цеков.

Парламентарий уверен, что товарооборот между Крымом и Сирией будет нарастать. Предприятия полуострова готовы поставлять на Ближний Восток широкую линейку товаров, необходимых для восстановления страны после разрухи:  продукцию Симферопольского электротехнического завода, широкий выбор инструмента от предприятия "Фиолент", продукцию судостроительных компаний и химических заводов (соду, минеральные удобрения, серную кислоту).

«Понятно, что глобальной торговля на первых порах не будет – сейчас мы выстраиваем логистику и узнаем взаимные потребности. На полноценные торговые связи нужно какое-то время», — подчеркнул Цеков.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Кандинский
#россия #сирия #крым #торговля

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...