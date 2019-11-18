Торговое сотрудничество Крыма и Сирии оставит «за бортом» санкции США, считает сенатор

В Крым доставлена первая партия оливкового масла из Сирии — 46 тонн. По мнению сенатора от Крыма Сергея Цекова, это начало взаимовыгодного сотрудничества.

В беседе с ФБА «Экономика Сегодня» сенатор напомнил, что Сирия находится под "беспрецедентными санкциями", которые фактически запрещают вывоз товаров.

«Не многим проще торговый режим и у Крыма. В таких условиях вполне естественно, когда находящиеся под ограничениями страны налаживают бизнес-связи и взаимную торговлю. В нашей конкретной ситуации это даже необходимо<…>Международная торговля решает сразу целый ряд задач – не просто приносит прибыли от продажи иностранных товаров, но и загружает порты, создает заказы на перевозку, дает возможность местному бизнесу привносить свой налоговый вклад в результате торговли с сирийскими партнерами», — говорит Цеков.

Парламентарий уверен, что товарооборот между Крымом и Сирией будет нарастать. Предприятия полуострова готовы поставлять на Ближний Восток широкую линейку товаров, необходимых для восстановления страны после разрухи: продукцию Симферопольского электротехнического завода, широкий выбор инструмента от предприятия "Фиолент", продукцию судостроительных компаний и химических заводов (соду, минеральные удобрения, серную кислоту).