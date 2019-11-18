Депутат заявил, что встречи в астанинском формате подтвердили свою эффективность

Встреча по Сирии в астанинском формате с участием России, Турции и Ирана, предположительно, состоится в начале декабря. Об этом сообщили в МИД Казахстана. Она была перенесена с конца октября.

Зампред комитета Госдумы по обороне Юрий Швыткин заявил, что Россия, Турция и Иран, выступая гарантами урегулирования в Сирии, занимают единственно конструктивную позицию по разрешению конфликта в регионе, пишет ФАН. Встречи в астанинском формате, по его словам, неоднократно подтверждали свою эффективность.

Швыткин подчеркнул, что в Госдуме поддерживают усилия Москвы по скорейшему достижению в Сирии всеобъемлющего мира.

«Мы реально видим плюсы от работы в астанинском формате: усилия России и ее союзников позволили, в том числе, предотвратить гуманитарную катастрофу в Сирии, что чрезвычайно важно», — сказал депутат.

Он выразил уверенность, что все вопросы удастся решить в рамках трехстороннего саммита. Эти решения должны в первую очередь устраивать народ арабского государства.

Напомним, спецоперация турецкой армии «Источник мира» началась 9 октября на севере Сирии. Она была направлена против курдов-террористов и боевиков ИГ*. 22 октября лидеры Турции и России Тайип Эрдоган и Владимир Путин на встрече в Сочи приняли меморандум о совместных действиях по урегулированию ситуации в САР. Документ предусматривает совместное патрулирование российскими военными и сирийскими пограничниками участка сирийско-турецкой границы.

*Террористическая группировка, запрещена в РФ