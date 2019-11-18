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 Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить саммит в «нормандском формате»

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17:45   18 Ноября 2019
Россия

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить саммит в «нормандском формате»

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить саммит в «нормандском формате»

Президенты России и Франции Владимир Путин и Эммануэль Макрон обсудили предстоящий саммит «нормандского формата» и дальнейшее взаимодействие государств.

Как сообщает официальный сайт Кремля, разговор состоялся по инициативе французской стороны. В ходе беседы лидеры пришли к единому мнению, что встреча в рамках саммита должна помочь перейти к реальному исполнению условий Минских соглашений.

«С обеих сторон подчеркнуто, что проведение такой встречи должно реально способствовать скорейшей и полной реализации Минских соглашений», —  сообщает пресс-службы Кремля.

Путин и Макрон сошлись во взглядах на то, что Киеву необходимо выполнять обязательства по урегулированию, а прежде всего, признать особый статус Донбасса. Также российский лидер рассказал, что украинская сторона получила три военных корабля, которые участвовали в провокации против России в районе Керченского пролива в ноябре 2018 года.

Ранее сегодня пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков подтвердил, что саммит глав России, Украины, Франции и ФРГ состоится 9 декабря в Париже.

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Автор: Лев Кандинский
#россия #путин #франция #украина #макрон

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