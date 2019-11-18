Домогавшийся студенток Вишневский не стал вступаться за своих защитников, опасаясь тюрьмы

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский не стал помогать активистам, которые вышли на пикеты в центре Северной столицы, чтобы поддержать парламентария. После того, как молодых людей задержала полиция, Вишневский лишь удосужился позвонить в участок.

Накануне в Петербурге прошли пикеты в поддержку обвиненного в домогательствах Вишневского. Активистов задержала полиция и забрала в отделение, чтобы проверить документы. Все, что сделал депутат — позвонил в участок. Однако правоохранители отказались по телефону давать какую-либо информацию. Тогда Вишневский написал пару фраз в соцсетях и больше в судьбе своих защитников не участвовал.

«По телефону мне в 28-м отделе полиции информацию дать отказались, а приехать у меня по семейным обстоятельствам возможности не было. Но ребята справились», — сказано в его Telegram-канале.

Политолог Сергей Марков в комментарии Nation News назвал депутата человеком, не отличающимся особой смелостью. История с домогательствами общество всколыхнула, и теперь Вишневский опасается за свою карьеру.

«Он понимает, что эта история может привести к очень серьезным последствиям. И он прекрасно знает, что это правда. Люди, которые выходят его поддержать, — представители «оппозиции», и они, конечно, говорят, что это "преследование"», — отметил Марков.

Политолог считает, что Вишневский осознает всю серьезность обвинений в свой адрес и начал понимать, что связи и авторитет могут и не помочь. Особенно если к делу подключается судебная система и правоохранительные органы.