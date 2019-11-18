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20:43   18 Ноября 2019
Россия

Домогавшийся студенток Вишневский не стал вступаться за своих защитников, опасаясь тюрьмы

Домогавшийся студенток Вишневский не стал вступаться за своих защитников, опасаясь тюрьмы

Депутат петербургского ЗакСа Борис Вишневский не стал помогать активистам, которые вышли на пикеты в центре Северной столицы, чтобы поддержать парламентария. После того, как молодых людей задержала полиция, Вишневский лишь удосужился позвонить в участок.

Накануне в Петербурге прошли пикеты в поддержку обвиненного в домогательствах Вишневского. Активистов задержала полиция и забрала в отделение, чтобы проверить документы. Все, что сделал депутат — позвонил в участок. Однако правоохранители отказались по телефону давать какую-либо информацию. Тогда Вишневский написал пару фраз в соцсетях и больше в судьбе своих защитников не участвовал. 

«По телефону мне в 28-м отделе полиции информацию дать отказались, а приехать у меня по семейным обстоятельствам возможности не было. Но ребята справились», — сказано в его Telegram-канале.  

вишневский

Политолог Сергей Марков в комментарии Nation News назвал депутата человеком, не отличающимся особой смелостью. История с домогательствами общество всколыхнула, и теперь Вишневский опасается за свою карьеру.

«Он понимает, что эта история может привести к очень серьезным последствиям. И он прекрасно знает, что это правда. Люди, которые выходят его поддержать, — представители «оппозиции», и они, конечно, говорят, что это "преследование"», — отметил Марков. 

Политолог считает, что Вишневский осознает всю серьезность обвинений в свой адрес и начал понимать, что связи и авторитет могут и не помочь. Особенно если к делу подключается судебная система и правоохранительные органы. 

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Автор: Виктория Разумовская
#пикет #вишневский #домогательства

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