Поддержать домогавшегося студенток Вишневского вышли обманщик дольщиков и экс-навальнист

Поддержать домогавшегося студенток депутата ЗакСа Бориса Вишневского с пикетами вышло не более пяти человек. Двоих из них задержала для проверки документов полиция. Их личности, как сообщает «Политэксперт», оказались достаточно скандальными.

Одного из них зовут Сергей Думцев. В 2008 году в компании 10 человек принимал участие в голодовке обманутых дольщиков, которая проходила в петербургском отделении «Яблока». Как выяснилось позже, Думцев не имел никакого отношения к обманутым дольщикам и использовал чужую проблему с целью заработать себе репутацию.

Имя-фамилия другого — Евгений Мусин. Некогда он ярый сторонник Алексея Навального. В 2017 году вместе с другими соратниками покинул сторону блогера, заявив что Навальный «предал» их. По словам Мусина, «главный борец с коррупцией» за год трижды слетал с семьей на отдых за границу, не объяснив источник своих доходов.

Политолог и член регионального политического совета партии «Единая Россия» в Петербурге Алексей Ломов счел пикет защитников Вишневского типичным, заметил, что такого рода мероприятия никакого внимания к проблемам не привлекают. Зато нередко их участников из-за провокаций задерживает полиция для проверки. После этого «активисты» объявляют себя узниками совести.

В этот раз последнего не вышло. Проверив документы, полиция отпустила обоих защитников.

Унылость акций в защиту Вишневского политолог связал с общим упадком в «Яблоке».

«Я помню, как когда-то «Яблоко» работала, какие раньше были проекты. Сейчас она стала непонятно кем и чем. Даже с учетом того, что даже в некоторых муниципалитетах на прошедших выборах они победили, прошло уже три месяца, а они ничего не сделали», – обратил внимание политолог.

Поводом для защиты Вишневского стало поступившее в редакцию Nation News заявление, в котором студентка РГПУ имени Герцена обвиняет депутата в сексуальных домогательствах. Когда эта информация стала известна общественности, жители Петербурга стали выходить с плакатами на пикеты, требуя расследовать это дело и отстранить политика и преподавателя от работы.