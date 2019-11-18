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 Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета

Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета
16:50   18 Ноября 2019
Весь мир

Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета

Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета

Террористы ПНС Ливии накануне, 17 ноября, захватили в аэропорту Мисураты самолет «Ливийских авиалиний». Эксперт Борис Рожин считает, что ситуация в Ливии не стабилизируется пока Триполи контролирует так называемое Правительство национального согласия, пишет ФАН.

Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета

Рожин отметил, что под началом связанного с «Братьями-мусульманами» (организация, запрещенная в РФ) Файеза Сарраджа действует целый конгломерат ливийских группировок. При этом сам Саррадж имеет довольно условную власть над ними, учитывая, что они время от времени воюют между собой.

Такое событие, как захват самолета – типично для подконтрольной террористам ПНС части Ливии, подчеркивает Рожин.

«Там не то что самолеты, там аэропорты группировки захватывали друг у друга. Это вряд ли можно как-то изменить при действующем характере власти в Триполи», — отмечает эксперт.

Ситуация в Ливии ухудшилась после свержения в 2011 году лидера страны Муамара Каддафи. Запад страны захватили террористы так называемого Правительства национального согласия Ливии. Восточная часть подконтрольна выбранному демократическим путем правительству в Тобруке.

В апреле 2019 года Ливийская Национальная Армия под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара объявила о продолжении операции «Аль Карама». Она направлена на освобождение Триполи от террористов. Ряд СМИ на Западе периодически сообщают, что в антитеррористической операции Хафтара участвует ЧВК «Вагнера». Однако эти данные не находят подтверждения.

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Автор: Виктория Разумовская
#политика #ливия #весь мир #пнс ливии

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