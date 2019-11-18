Ходорковский нанял Дудя на роль Навального и подкинул ему «сахарок» в Берлине

Беглый олигарх Михаил Ходорковский решил пойти по пути наименьшего сопротивления, завербовав блогера Юрия Дудя, который успел себя зарекомендовать участием в протестной активности летом 2019-го в Москве.

Михаил Ходорковский широко известен «взращиванием» оппозиционеров, действия которых направлены на раскачивание политической ситуации в России. Одним из его «проектов» был блогер Алексей Навальный – он и его люди на протяжении многих лет занимались организацией протестной деятельности в России.

Навальный разочаровал Ходорковского

Однако предвыборный период 2019 года в корне изменил мнение Ходорковского об эффективности своих финансовых вложений. Олигарх полностью разочаровался в действиях Навального. Особенно негативную реакцию получила кампания по продвижению «Умного голосования», которую блогер запустил в надежде продвинуть «своих» кандидатов в Мосгордуму.

Ходорковский в своем Facebook-аккаунте заявил, что голосование за кандидатов, «которые не заявляют четко свою позицию против репрессий и политического использования уголовного преследования», является предательством.

«Какими политтехнологическими резонами это бы не аргументировалось», — написал Ходорковский.

Свято место пусто не бывает

Навальный – это раскрученный проект, в которого на протяжении многих лет вливались многомиллионные вложения. Сейчас, когда эта инвестиция отпала, Ходорковскому необходим новый человек, который сумеет «проталкивать» нужные идеи на должном уровне. Для раскрутки неизвестного «персонажа» времени нет (в 2021 году выборы в Госдуму, которые можно использовать для организации протестного движения), поэтому опальный олигарх решил пойти по пути наименьшего сопротивления. Выбор пал на очередного блогера, который не нуждается в дополнительной рекламе. Юрий Дудь успел себя зарекомендовать на YouTube – площадке, «набив» аудиторию провокационными интервью с известными людьми. Основная масса подписчиков его канала – молодые люди, через которых легко продвигать любые установки.

Этим летом Дудь решил присосаться к оппозиционной кормушке, активно призывая пользователей соцсетей к участию в митинге 10 августа.

«10 августа, в субботу, в 14:00, я выйду на проспект Сахарова на митинг в поддержку уже арестованных и против ментовского беспредела. Митинг согласован, причем сразу на 100 000 человек. Будет круто, если столько народу туда и придет. Чем больше нас, тем больше шансов, что когда-нибудь граждан России перестанут бить шпалой по лицу».

Энтузиазма Дудя хватило ровно на 5 минут: он приехал на митинг, сделал фото для прессы и отбыл на коммерческое мероприятие, где исполнял роль ведущего.

Сложившаяся ситуация не смутила подписчиков блогера, пришедших на проспект Сахарова за своим кумиром. Вероятно, это и сыграло решающую роль в момент, когда Ходорковский решил обзавестись «новым лицом оппозиционного движения».

Сейчас беглый олигарх активно поощряет «журналистскую деятельность» Дудя, который с лета начал публиковать контент оппозиционной направленности. Так, блогер получил «сахарок» за правильную активность и стал лауреатом премии «Профессия — журналист», учрежденной организацией «Открытая Россия» (признана в РФ нежелательной) Ходорковского. Подобная честь была оказана Дудю за псевдодокументальный фильм «Беслан», вызвавший широкий резонанс у общественности.

Навальный 2.0

Популярный и харизматичный Дудь – это глобальный перезапуск оппозиционного бренда. Он – идеальная кандидатура для Ходорковского. Его имя на слуху, у него уже есть многомиллионная армия малолетних фанатов, которые с легкостью проглатывают все, о чем говорит «новый Навальный».

Кроме того, Дудь не успел себя замарать в разного рода коррупционных и политических скандалах, как Навальный и им подобные. На данном этапе он несомненно заслуживает большего доверия Ходорковского, нежели все его прежние «проекты».