Министр экологии Карелии заверил, что экспертиза желтого снега в Сегеже придет на днях

Прошла неделя с того момента, как в Карелии гибнут птицы, леса окутывает ядовитый туман, от которого снег покрывался желтой взвесью. Глава регионального Министерства природных ресурсов и экологии Алексей Щепин отметил, что проверка экологической обстановки уже ведется. Занимается ей в первую очередь Росприроднадзор, поскольку целлюлозно-бумажный завод, ставший причиной возможной техногенной катастрофы, является объектом федерального значения.

Как сообщил Щепин «Политике Сегодня», сейчас в Сегеже берутся различные пробы и на этой неделе будут результаты проверки.

«Росприроднадзором проводится проверка. Делаются необходимые замеры. На этой неделе должны поступить результаты. Вопрос мы держим на контроле. Наш комитет занимается этим вопросом в том, числе. Проводится независимая экспертиза, день-два и можно будет более детально говорить по этому вопросу», — сказал Щепин.

Жителей Сегежи охватила паника из-за массовой гибели пернатых. Об этом пользователи сообщили в социальных сетях. Желтый налет появился не только на снеге, но и на машинах и верхней одежде жителей региона. Предполагается, что выброс произошел на местном целлюлозно-бумажном комбинате.

Раннее руководство комбината сообщило, что превышения предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ в воздухе в Сегеже не обнаружено.

Между тем, птицы продолжают умирать. Об этом вчера написал в «ВКонтакте» депутат карельского ЗакСа Андрей Рогалевич, ранее не комментирующий экологическое состояние региона.