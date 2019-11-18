Секс-скандал с участием депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского внес разлад в его семейную жизнь. Близкий к семейству Вишневских источник сообщил Nation News, что супруга депутата тяжело переживает новость об увлечениях супруга. Дома она закатила истерику.

«Виктория Владимировна узнала и несколько дней полоскала ему [Борису Лазаревичу] мозг. У них сложные отношения в последнее время», - сказал собеседник агентства.

Вместе, как добавил источник, пара живет много лет. У них двое детей. Сама Виктория Работнова, так зовут супругу парламентария, легким характером не отличается.

Nation News напоминают, что скандалила Работнова этим летом, когда ИКМО МО «Морской» отказала ей в регистрации кандидатом в муниципальные депутаты. Поводом для отказа стал ее статус – члена избиркома, который она не желала терять ради возможности участвовать в выборах, и упреки в незаконнной агитации.

В политике, как отмечает издание, Работнова теоретик. В качестве колумниста, она ведет авторские колонки в оппозиционных изданиях. В них она, в том числе, публиковала материалы против оппонентов на выборах.

Издание не исключает, что непростой характер Работновой за годы совместной жизни подавил мужское начало в Вишневского. Впрочем, это не повод для домогательств на работе преподавателем в РГПУ имени Герцена.

Ранее одна из выпускниц РГПУ имени Герцена обратилась в Nation News, рассказав о домогательствах Вишневского в вузе к первокурсницах. У самой Кристины, как назвала себя девушка, дважды был секс с депутатом. Сам Вишневский назвал все это враньем. Его сторонники пригрозили разгромить редакцию Nation News. Петербуржцы встали на защиту студенток, выйдя с пикетами на улицы и организовав сбор подписей для петиции с требованием проверить депутата.