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17:00   18 Ноября 2019
Россия

Либералы на форуме Ходорковского обсудят, как устроить второй Гонконг в Москве в 2021 году

Либералы на форуме Ходорковского обсудят, как устроить второй Гонконг в Москве в 2021 году

Беглый олигарх Михаил Ходорковский организовал форум «Россия для граждан». На мероприятия в Берлин пригласили московских либералов, которые стоят за незаконными летними акциями. Приглашенным активистам подробно расскажут о противостояниях общества с полицией в Гонконге. 

Цель конференции — завлечь оппозиционных активистов, недовольных российским правительством, для обсуждения изменений в российском обществе и разработки подходов по его трансформации. Об этом говорится в описании самой конференции на официальном сайте. В частности, будут обсуждаться выборы в Госдуму 2021 года.

Либералы на форуме Ходорковского обсудят, как устроить второй Гонконг в Москве в 2021 году

Подобная встреча проходила в прошлом году в Праге под названием «Россия вместо Путина». Целью той встречи было «разработать сценарий возможного будущего России без опоры на нынешнюю власть, выработать форматы, идеи и подходы».

Среди приглашенных гостей — политологи, журналисты, социологи и либералы. Например, Дмитрий Гудков, Евгений Ройзман, Сергей Мохов, Михаил Светов, Михаил Фишман, Иван Голунов и многие другие. Все они так или иначе связаны с деструктивно-подрывной деятельностью в России. 

Либералы на форуме Ходорковского обсудят, как устроить второй Гонконг в Москве в 2021 году

Что будет обсуждаться на форуме, Ходорковский рассказал в интервью изданию Deutsche Welle. В беседе с журналистом опальный олигарх отметил, что необходимо оказать сопротивление власти посредством оппозиционной консолидации. Ходорковский предложил модернизировать «Умное голосование» Навального, объединить так называемые демократические силы и выступить общим фронтом. Предлагается использовать опыт активистов-радикалов в Гонконге.

Либералы на форуме Ходорковского обсудят, как устроить второй Гонконг в Москве в 2021 году

В чем заключается «позитив» противостояний в Китае? С помощью политтехнологий слабый протест против закона об экстрадиции преступников из автономного Гонконга в общую зону КНР превратился в глобальный антигосударственный протест. Активисты ведут бои против полиции, используют кислоту, луки, рогатки. Поджигают магазины, избивают людей, парализуют движение.

Оппозиционеры и активисты поехали в Берлин учиться «искусству революции». Кураторы поменяют инструкции, ведь летний опыт продемонстрировал, что правоохранители в столице успешно купируют угрозы. Так что к выборам в Госдуму 2021 года в России может быть разработан иной сценарий — «гонконгский»: с кислотой, камнями, насилием.

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Автор: Виктория Разумовская
#ходорковский #протесты #гонконг

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