Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Депутат заявил, что встречи в астанинском формате подтвердили свою эффективность

Депутат заявил, что встречи в астанинском формате подтвердили свою эффективность

 Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить саммит в «нормандском формате»

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить саммит в «нормандском формате»
Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

 Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе
Турция не станет тянуть нефть из Сирии, потому что народ важнее ресурсов, заявил Эрдоган

Турция не станет тянуть нефть из Сирии, потому что народ важнее ресурсов, заявил Эрдоган

 Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета

Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета
Депутат заявил, что встречи в астанинском формате подтвердили свою эффективность

Депутат заявил, что встречи в астанинском формате подтвердили свою эффективность

 Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить саммит в «нормандском формате»

Макрон позвонил Путину, чтобы обсудить саммит в «нормандском формате»
Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

 Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе
Турция не станет тянуть нефть из Сирии, потому что народ важнее ресурсов, заявил Эрдоган

Турция не станет тянуть нефть из Сирии, потому что народ важнее ресурсов, заявил Эрдоган

 Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета

Эксперт назвал типичным для террористов ПНС Ливии захват гражданского самолета
17:08   18 Ноября 2019
Сирия

Турция не станет тянуть нефть из Сирии, потому что народ важнее ресурсов, заявил Эрдоган

Турция не станет тянуть нефть из Сирии, потому что народ важнее ресурсов, заявил Эрдоган

Турция не заинтересована в разработке нефтяных месторождений в Сирии, несмотря на поступающие предложения о партнерстве, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конференции в Анкаре.

Турецкий лидер сообщил, что ряд стран готовятся подключиться к разработке нефтяных ресурсов Сирии. Турции предложили участие в этом процессе.  Анкара отказала, так как «не заинтересована в ресурсах», цитируют президента турецкие СМИ.

«Внешние силы намерены поделить между собой нефтяные ресурсы региона. Турции предложили участвовать в этом процессе. Но Анкара отвергла это предложение, заявив, что для нее важны не ресурсы, а человеческие судьбы», — заявил Эрдоган.

Также глава Турции отметил, что страна заботится о народе и никогда не заставит беженцев возвратиться в Сирию:

«Турция никогда не заставит людей, спасшихся от бесчисленных бомб в Сирии, вернуться назад», — сказал он.

В октябре американский президент Дональд Трамп обещал вывести военный контингент из Сирийской Арабской Республики, но затем добавил,что часть военнослужащих все же останется на территории страны якобы для того, чтобы охранять нефтяные месторождения от террористов ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Позднее Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, доказывающие, что американцы причастны к краже и контрабанде сирийской нефти. Немногим позже президент САР Башар Асад заявил СМИ, что США ворует сирийские ресурсы.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Лев Кандинский
#сша #сирия #турция #эрдоган

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...