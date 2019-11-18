Турция не станет тянуть нефть из Сирии, потому что народ важнее ресурсов, заявил Эрдоган

Турция не заинтересована в разработке нефтяных месторождений в Сирии, несмотря на поступающие предложения о партнерстве, заявил президент страны Реджеп Тайип Эрдоган, выступая на конференции в Анкаре.

Турецкий лидер сообщил, что ряд стран готовятся подключиться к разработке нефтяных ресурсов Сирии. Турции предложили участие в этом процессе. Анкара отказала, так как «не заинтересована в ресурсах», цитируют президента турецкие СМИ.

«Внешние силы намерены поделить между собой нефтяные ресурсы региона. Турции предложили участвовать в этом процессе. Но Анкара отвергла это предложение, заявив, что для нее важны не ресурсы, а человеческие судьбы», — заявил Эрдоган.

Также глава Турции отметил, что страна заботится о народе и никогда не заставит беженцев возвратиться в Сирию:

«Турция никогда не заставит людей, спасшихся от бесчисленных бомб в Сирии, вернуться назад», — сказал он.

В октябре американский президент Дональд Трамп обещал вывести военный контингент из Сирийской Арабской Республики, но затем добавил,что часть военнослужащих все же останется на территории страны якобы для того, чтобы охранять нефтяные месторождения от террористов ИГ* (запрещенная в РФ террористическая группировка).

Позднее Минобороны РФ опубликовало спутниковые снимки, доказывающие, что американцы причастны к краже и контрабанде сирийской нефти. Немногим позже президент САР Башар Асад заявил СМИ, что США ворует сирийские ресурсы.

*Запрещенная в РФ террористическая организация.