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17:41   18 Ноября 2019
Россия

Беглый миллиардер открыл филиал ФБК в Лондоне, чтобы отмывать деньги для Навального

Беглый миллиардер открыл филиал ФБК в Лондоне, чтобы отмывать деньги для Навального

Бывший владелец «Евросети», сбежавший от СК РФ в Британию, Евгений Чичваркин создал «прачечную» в Лондоне, чтобы отмывать для перевода так называемому «Фонду борьбы с коррупцией», признанному иноагентом в России, блогера Алексея Навального деньги западных спонсоров. У прослойки, как сообщает «Экономика сегодня», существует имя — «Фонд борьбы с коррупцией и поддержки либертарианства». 

«Прачечная» зарегистрирована официально в Регистрационной палаты Великобритании. Ее директором указан господин Чичиваркин.

Беглый миллиардер открыл филиал ФБК в Лондоне, чтобы отмывать деньги для Навального

По данным на сайте Регистрационной палаты Великобритании, личной помощницей Чичваркина в ФБК является Екатерина Терешкина, которая после поездки в 2014 году на Майдан, в интервью лондонскому журналу Zima заявила «было бы здорово, если бы у нас было так же». Еще одной соратницей Чичваркина является Татьяна Фокина, которая ранее работала в проекте нежелательной в РФ «Открытой России», принадлежащей также проживающему на Туманном Альбионе беглому олигарху Михаилу Ходорковскому.

Целей «прачечной» Чичваркин не скрывает.

Беглый миллиардер открыл филиал ФБК в Лондоне, чтобы отмывать деньги для Навального

Что касается второй части названия «фонда», то самым известным либертарианства в России является Михаил Светов, который в настоящее время обвиняется совращении малолетних. Его Чичваркин поддерживал ранее только информационно.

Напомним, что бизнесмен не проживает на территории России с 2008 года по причине уголовного преследования. Чичваркин обвинялся в похищении человека и вымогательстве.

За получение денежных средств из-за рубежа, Минюст России признал организацию Навального иноагентом. Только за этот год организация получила 140 тысяч рублей от организаций из Испании и США. Теперь так называемый ФБК во всех публикациях обязан обозначать себя иноагентом, иначе организации предписывается штраф в размере 300 тысяч рублей.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество #фбк

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