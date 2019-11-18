Facebook стал одним из западных инструментов ведения информационной войны
Член думского комитета по вмешательству во внутренние дела Андрей Альшевских считает, что Facebook продолжает вмешиваться во внутренние дела стран. Это вызывает неоднозначную реакцию у властей тех или иных государств. Об этом пишет «НьюИнформ».
Депутат убежден, что руководство соцсети показывает двойные стандарты в отношении «свободы слова». Из-за этого Facebook становится инструментом ведения информационной войны. По факту соцсеть работает в соответствии с законами и интересами США – территории, на которой находится.
«Действия Facebook в этом направлении на территории других государств связаны с реализацией определенных установок или договоренностей с Белым домом», — отметил Альшевских.
По его мнению, все что происходит на этой площадке является произволом. При этом администрация соцсети игнорирует все обращений представителей других стран.
«Но, любые требования, пожелания любого государства с просьбой соблюдать законы, они остаются без реакции и без принятия решения со стороны руководства Facebook. На фоне этого, многие страны открыто начинают блокировать соцсеть», — добавил депутат.
Фонд защиты национальных ценностей (ФЗНЦ) намерен добиться того, чтобы Facebook и другие иностранные медиа регистрировались в России как юрлица. С соответствующей инициативой ФЗНЦ обратится в Госдуму.