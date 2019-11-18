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16:17   18 Ноября 2019
Россия

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, переехала из Серпухова в Питер

Маргарита Грачева, которой муж отрубил руки, переехала из Серпухова в Питер

Маргарита Грачева, два года назад ставшая жертвой ревнивого мужа, переехала в Санкт-Петербург. Об этом она рассказала телеканалу «360». по словам девушки, в Северной столице у нее больше профессиональных возможностей и больше необходимых врачей.

«Я хотела тут по работе обосноваться. Но и вообще, с моими протезами это только Москва или Питер для переезда. Тут больше с работой», — объяснила Грачева «360».

В ближайшее время девушка будет арендовать жилье в Санкт-Петербурге. Грачева утверждает, что у нее много друзей и знакомых в Питере, которые будут ей помогать.

Напомним, что 11 декабря 2017 года, муж Маргариты в порыве ревности отвез ее в лес, где пытал, а после отрезал ей кисти рук. Теперь девушка ходит с протезом, одну руку удалось сохранить. Маргарита воспитывает двоих сыновей.

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #общество

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