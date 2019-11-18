МИД РФ предупреждает российские компании о рисках после Brexit

Brexit спровоцирует риски для российских экономических операторов на британском рынке и негативно повлияет на мировую и европейскую экономики, убежден директор Второго европейского департамента МИД России Сергей Беляев. Он отметил, что российская сторона внимательно следит за отношениями Лондона и Брюсселя и обсуждением этой темы в британском парламенте.

Беляев подчеркнул, что пока рано делать выводы о том, как результаты запланированного на 12 декабря голосования в Британии скажутся на перспективах Brexit. В самой Великобритании нет единого мнения на этот счет, однако влияние на мировую и европейскую экономику вероятнее всего будет со знаком «минус», предположил дипломат.

Сотрудник МИД РФ привел данные о том, что количество сделок британских предприятий значительно сократилось с начала 2019 года, а это повлияет и на российские компании.

«Складывающаяся ситуация, безусловно, создает риски и для российских экономических операторов на британском рынке», — сделал вывод Беляев.

Выход Великобритании из Европейского Союза впервые был запланирован на 29 марта, но не состоялся. Причиной стали трудности с ратификацией соглашения с ЕС об условиях Brexit. Второй датой выхода было назначено 31 октября, но по этой же причине он сорвался. Новая дата — 31 января 2020 года. При отсутствии ратифицированного договора с ЕС страну ждет «жесткий» Brexit, это сулит неприятные последствия для обеих сторон, ведь после выхода из ЕС на Великобританию перестанут распространяться его законы.