В Сети появились откровенные фотографии звезды телесериала «Сваты»

Звезда сериала «Сваты» Анна Кошмал, полюбившаяся зрителям за роль Жени Ковалевой, приняла участие в эротической фотосессии. Откровенные снимки актрисы опубликовал украинский фотограф Сергей Черкассов на своей странице в Instagram.

Известная актриса предстала на снимках в нескольких образах. Для фотографий Кошмал выбрала ярко-красный брючный костюм, который надела на обнаженное тело. Чтобы фото получилось более эффектным, девушка подобрала оттенок помады, совпадающий с цветом одежды, и приоткрыла рот. На снимке у актрисы расстегнут пиджак и обнажена зона декольте.

В свой личный Instagram Кошмал решила не выкладывать фотографию в костюме, выбрав снимок поскромнее. Звезда телесериала участвовала в фотосессиях украинского фотографа и ранее, причем снималась даже в нижнем белье. Мужские журналы неоднократно осыпали актрису предложением сняться в более откровенных фотосессиях, однако пока Кошмал отвечает категорическим отказом, отказываясь радовать мужчин.

Популярность Анне принесла роль в известном украинском сериале «Сваты». Девушка сыграла роль Жени Ковалевой, придя в сериал в пятом сезоне. Она полюбилась зрителям отличной актерской игрой, непосредственностью и позитивом.

Известно, что в 2017 году Анна вышла замуж и родила сына.