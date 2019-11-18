Глава ГИБДД не согласился с ООН в причинах смертности на дорогах в РФ

Глава Госавтоинспекции Михаил Черников не согласился с посланником ООН Жаном Тодтом и назвал главной причиной смертности на российских дорогах большую протяженность страны, сообщает «Интерфакс».

Ранее спецпосланник ООН назвал причинами высокой смертности на российских дорогах отвлечение водителей на смартфоны, управление транспортом в алкогольном опьянении и недостатки водителей в знании ПДД.

Черников не согласился с Тодтом и подчеркнул, что названные посланником ООН проблемы «существуют во всех странах Европы», а основной причиной смертности на дорогах РФ является протяженность страны в более полутора миллионов километров дорог.

«Конечно же, Российскую Федерацию очень тяжело сравнивать с теми странами, которые имеют меньшую площадь и протяженность автодорог», – обратил внимание Черников.

Вместе с тем, Черников положительно оценил успехи российских властей в борьбе со смертностью на дорогах. Глава ГИБДД РФ обратил внимание, что с 2009 года смертность на дорогах РФ удалось снизить в два раза.

«В первую очередь хотелось бы сказать, что мы очень активно находимся на площадке Организации объеденных наций, участвуем, очень плотно работаем со спецпосланником», – заявил Черников 18 ноября.

Спецпосланник отметил, что Россия всегда была заинтересована быть в числе лидеров в обеспечении дорожной безопасности.