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14:56   18 Ноября 2019
Россия

Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

Первый зампред думского комитета по образованию и науке, профессор Геннадий Онищенко поделился с Федеральным агентством новостей мнением, как бороться с домогательствами в учебных заведениях.

Помочь в этом могут этические нормы и корпоративный устав, который, по мнению профессора, должен быть в каждом вузе.

«Конечно, молодые девушки, студентки могут увлечься талантливым преподавателем с ораторскими способностями, но этические нормы должны быть соблюдены», — подчеркнул он.

Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

Онищенко убежден, что закрывать глаза на подобное нельзя. Часто такие истории случаются во время экзаменов или зачетов, когда студенткам просто некуда деваться.

«Девочки ведь более открытые, вот они и делятся своими историями. И я никогда не поверю, что об этом кто-то не знает. Считаю, что закрывать глаза на такое нельзя», — сказал профессор, добавив, что проблемой домогательств должны заниматься управляющие советы вузов.

Напомним, ранее выпускница РГПУ имени Герцена обратилась в редакцию Nation News, рассказав, что стала жертвой домогательств профессора вуза, депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского. По ее словам, это случилось в 2014 году. Позже похожую историю, касающуюся Вишневского, Федеральному агентству новостей рассказала другая девушка по имени Алина.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#онищенко #вишневский #домогательства

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