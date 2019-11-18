Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

Первый зампред думского комитета по образованию и науке, профессор Геннадий Онищенко поделился с Федеральным агентством новостей мнением, как бороться с домогательствами в учебных заведениях.

Помочь в этом могут этические нормы и корпоративный устав, который, по мнению профессора, должен быть в каждом вузе.

«Конечно, молодые девушки, студентки могут увлечься талантливым преподавателем с ораторскими способностями, но этические нормы должны быть соблюдены», — подчеркнул он.

Онищенко убежден, что закрывать глаза на подобное нельзя. Часто такие истории случаются во время экзаменов или зачетов, когда студенткам просто некуда деваться.

«Девочки ведь более открытые, вот они и делятся своими историями. И я никогда не поверю, что об этом кто-то не знает. Считаю, что закрывать глаза на такое нельзя», — сказал профессор, добавив, что проблемой домогательств должны заниматься управляющие советы вузов.

Напомним, ранее выпускница РГПУ имени Герцена обратилась в редакцию Nation News, рассказав, что стала жертвой домогательств профессора вуза, депутата ЗакСа Петербурга Бориса Вишневского. По ее словам, это случилось в 2014 году. Позже похожую историю, касающуюся Вишневского, Федеральному агентству новостей рассказала другая девушка по имени Алина.