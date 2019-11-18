Политика западных стран и в частности ФРГ привила к катастрофе в Сирии, в разрушении страны виновата западная поддержка исламистских террористов, заявил официальный представитель фракции «Левые» в бундестаге по внешнеполитическим вопросам, Александер Ной.

«Западная политика, политика правительства ФРГ в значительной степени привела к катастрофе в Сирии. Запад несет часть вины за то, что Сирия была так разрушена, потому что ощутимо поддерживает исламистских террористов», — выразил свою позицию Ной в интервью РИА Новости.

По его мнению, партнеры по НАТО все еще не отказались от идеи свержения правительства Асада в Сирии. Москва и Дамаск должны тщательно рассчитывать, чтобы не допустить западное дестабилизирующее влияние в Сирии

«Даже если Россия не хочет в одиночку финансировать восстановление Сирии, то цена коалиции с Западом в этом вопросе может быть очень высокой. И совершенно ясно – если Запад хочет помочь, он должен прежде всего снять санкции с Сирии», - считает Ной.

Александер Ной является автором запроса о снятии санкций ЕС с России, он также выступает за отмену санкций в отношении Сирии. Такая мера необходима, заявляет политик, «если Запад хочет помочь».