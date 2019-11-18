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14:23   18 Ноября 2019
Россия

Глава Якутии опубликовал фото решения по строительству моста через Лену

Глава Якутии опубликовал фото решения по строительству моста через Лену

Глава Якутии Айсен Николаев подтвердил, что получено одобрение от российских властей на строительство автомобильного моста через реку Лену в районе Якутска.

Ранее о том, что в Кремле одобрили проект переправы, сообщал «Коммерсантъ».

Николаев опубликовал в своем Instagram фотографию поручения президента РФ Владимира Путина правительству поддержать  строительства моста. 

«За прошедший год проделана большая работа. На сегодня проект организации строительства моста готов. Есть поддержка федеральных министерств, определён вариант прохождения трассы, проведены переговоры с потенциальными инвесторами. Владимир Владимирович отметил, что ситуация дозрела для реализации, и дал поручение Председателю Правительства РФ Дмитрию Медведеву, который, кстати, всегда нас в этом вопросе поддерживал, внести свои предложения по реализации проекта», - написал Николаев.

 

Глава Якутии опубликовал фото решения по строительству моста через Лену

Предполагается, что трехкилометровый мост с 11 километрами подходов обойдется в 83 миллиарда рублей, из которых 54 миллиарда выделят региональный и федеральный бюджеты, а остальные средства вложат частные инвесторы.

 

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Автор: Алина Бранцевич
#россия #путин #общество

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