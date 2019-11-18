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13:33   18 Ноября 2019
Россия

Песков подтвердил, что саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Песков подтвердил, что саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже 9 декабря. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

Он подчеркнул, что пока рано говорить, будут ли подписаны какие-то документы по итогам встречи. На данный момент прорабатывается план саммита, распорядок всех мероприятий. 

«Ну, подождите. Модальность все еще пока находится в стадии верстки», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, сколько будет идти саммит.

 

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #нормандская четверка

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