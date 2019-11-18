Песков подтвердил, что саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже 9 декабря. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.
Он подчеркнул, что пока рано говорить, будут ли подписаны какие-то документы по итогам встречи. На данный момент прорабатывается план саммита, распорядок всех мероприятий.
«Ну, подождите. Модальность все еще пока находится в стадии верстки», — ответил Песков на вопрос журналистов о том, сколько будет идти саммит.
Песков: Встреча в нормандском формате, действительно, состоится 9 декабря в Париже. Сейчас ведется подготовка. Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но не стоит их и занижать pic.twitter.com/BZkBQnXgDj— Дмитрий Смирнов (@dimsmirnov175) November 18, 2019