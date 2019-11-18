Песков подтвердил, что саммит «нормандской четверки» пройдет в Париже

Песков: Встреча в нормандском формате, действительно, состоится 9 декабря в Париже. Сейчас ведется подготовка. Это очень серьезная встреча, я не буду высказывать какие-то ожидания. Давайте не будем ни завышать ожидания, чтобы потом не разочаровываться, но не стоит их и занижать pic.twitter.com/BZkBQnXgDj