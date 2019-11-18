В Госдуме назвали слабую сторону Китая, журналисты которого нашли четыре уязвимости у РФ

Китайские журналисты издания Sohu проанализировали слабые стороны России. Среди них оказалась численность населения, которая слишком мала в сравнении со статусом самой большой страны мира. Вторая слабость РФ – ее многонациональность: различия между народами, в том числе религиозные, «представляют скрытую угрозу для внутренней стабильности». Далее следуют географическое положение и накаленная международная обстановка.

Председатель комитета Госдумы по обороне Александр Шерин согласился с китайцами по части наших недостатков. По мнению парламентария, Китай здесь вполне объективен.

«Вопросы заключаются в том, что эти слабые места имеются у России. Зачем мы их отрицать будем, это все равно, что мы будем отрицать, что при ноле градусов вода замерзает. Мы сами должны знать свои слабые места для того, чтобы их устранять. Далее мы должны понять насколько Китай нас рассматривает объективно. Но надо сказать, что Китай нас рассматривает объективно», — считает Шерин.

При этом парламентарий заметил, что журналисты упустили еще одно слабое место нашей страны – наивность и доверчивость по отношению к тем странам с которыми сейчас у нас сложились хорошие отношения.

Другое дело – зачем подобная аналитика и данные китайским журналистам. По словам Шерина, китайцы изучают наши слабости для того, чтобы прощупать потенциального мирового конкурента.

«Китай изучает нас как потенциального конкурента. Для того, чтобы изучать наши слабые места на тот случай, если ему это понадобится», — говорит депутат.

Однако не стоит забывать и сильных сторонах России. И в первую очередь о ядерном потенциале страны и истории непобедимой армии.

«Если мы будем сравнивать количество побед китайской армии и нашей, то у Китая здесь очень слабое место», — добавил Шерин.

Китайская армия существует с III века до н.э. На ее счету более 50 войн и крупных вооруженных конфликтов. На 2018 год ее численность составляет 2,6 миллиона человек, в то время как у России – 3,5 миллиона.