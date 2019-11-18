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13:44   18 Ноября 2019
Россия

Песков прокомментировал изменения в структуре управления «Яндекса»

Песков прокомментировал изменения в структуре управления «Яндекса»

Компания «Яндекс» не согласовывала с Кремлем изменения в структуре управления компанией, это корпоративные дела, в которые никто не имеет права вмешиваться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября, сообщает Федеральное агентство новостей. 

Ранее сообщалось, что совет директоров «Яндекса» решил провести ряд изменений в структуре, касающейся управления компании. В частности, сообщалось о появлении некоммерческого Фонда, в рамках которого 12 членов совета директоров компании будут заниматься рядом вопросов. 

По словам Пескова, «Яндекс» не обязан согласовывать с Кремлем корпоративные дела. Он также подчеркнул, что эта компания важна с точки зрения развития экономики и инновационного будущего, поэтому за ней наблюдают «с большим вниманием».

Песков прокомментировал изменения в структуре управления «Яндекса»

В ходе пресс-конференции представители СМИ напомнили Пескому о законопроекте депутата Антона Горелкина, который предложил предложил ограничить долю иностранного участия в значимых интернет-компаниях. Журналисты спросили у пресс-секретаря, не означает ли нововведение в «Яндексе» отмену указанного закона. 

«Я не вижу прямой связи с этим законопроектом. <…> Позиция простая – здесь должна быть найдена золотая середина между интересами государствами в плане обеспечения его интересов и безопасности в разных отраслях экономики <…>, а также интересами развития этих компаний, которые не должны ограничиваться», — прокомментировал он. 

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что у компаний должны быть созданы условия для конкурентного и нормального развития. Песков добавил, что власти не имеют права навязывать компаниям корпоративные модели управления. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #песков #политика #общество #яндекс

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