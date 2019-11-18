Песков прокомментировал изменения в структуре управления «Яндекса»

Компания «Яндекс» не согласовывала с Кремлем изменения в структуре управления компанией, это корпоративные дела, в которые никто не имеет права вмешиваться. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник, 18 ноября, сообщает Федеральное агентство новостей.

Ранее сообщалось, что совет директоров «Яндекса» решил провести ряд изменений в структуре, касающейся управления компании. В частности, сообщалось о появлении некоммерческого Фонда, в рамках которого 12 членов совета директоров компании будут заниматься рядом вопросов.

По словам Пескова, «Яндекс» не обязан согласовывать с Кремлем корпоративные дела. Он также подчеркнул, что эта компания важна с точки зрения развития экономики и инновационного будущего, поэтому за ней наблюдают «с большим вниманием».

В ходе пресс-конференции представители СМИ напомнили Пескому о законопроекте депутата Антона Горелкина, который предложил предложил ограничить долю иностранного участия в значимых интернет-компаниях. Журналисты спросили у пресс-секретаря, не означает ли нововведение в «Яндексе» отмену указанного закона.

«Я не вижу прямой связи с этим законопроектом. <…> Позиция простая – здесь должна быть найдена золотая середина между интересами государствами в плане обеспечения его интересов и безопасности в разных отраслях экономики <…>, а также интересами развития этих компаний, которые не должны ограничиваться», — прокомментировал он.

Официальный представитель Кремля также подчеркнул, что у компаний должны быть созданы условия для конкурентного и нормального развития. Песков добавил, что власти не имеют права навязывать компаниям корпоративные модели управления.