Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины направило в Генеральную прокуратура страны проект обвинения и привлечения к уголовной ответственности пятого украинского президента Петра Порошенко. Ведомство опубликовало данное сообщение на своем официальном сайте:

«Следователи центрального аппарата ГБР направили в Генеральную прокуратуру проект сообщения о подозрении пятому президенту Украины», — сказано в тексте.

Также представители ГБР заявили, что прокуратура рассмотрит проект представления в Верховную раду о «предоставлении согласия на привлечение к уголовной ответственности» экс-президента страны. Госбюро намерено довести дело до конца, однако это невозможно без согласия парламента, потому что Порошенко является депутатом. Поэтому ведомству сначала необходимо добиться снятия с него депутатской неприкосновенности.

О том, что соответствующий запрос направлен на подпись прокурору Руслану Рябошапке, сообщил бывший глава администрации Виктора Януковича, юрист Андрей Портнов:

«Друзья, хорошие новости. ГБР направило на подпись генеральному прокурору первое подозрение и проект представления на снятие депутатской неприкосновенности с Петра Порошенко», — написал он в своем Twitter.

На данный момент бывший украинский лидер фигурирует в 13 уголовных делах, как минимум. Все они связаны с мошенничеством, незаконным обогащением, захватом судебной власти, государственной изменой и др.