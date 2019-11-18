Песков напомнил, что переговоры о визовом режиме с Евросоюзом заморожены

Представитель Кремля Дмитрий Песков отметил, что переговоры о визовом режиме между Россией и Евросоюзом были заморожены еще в 2013 году. Произошло это не по инициативе Москвы. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

До этого момента переговоры были на продвинутой стадии.

«Сейчас уже давно никаких контактов на этот счет нет», — отметил Песков.

Ранее Совет ЕС одобрил решение о подписании с Белоруссией соглашения об облегчении выдачи виз.