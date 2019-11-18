Песков прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что взаимовыгодность союзного государства России и Белоруссии является незыблемой. Об этом сообщает ФАН.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, этого союзного государства является абсолютно незыблемой», — сказал Песков.

Он добавил, что президент Белоруссии, заявляя, что союз может не отвечать интересам республики, задавался вопросом «о гипотетическом сомнении целесообразности».