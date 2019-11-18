Медиагруппа «Патриот»
Подписаться
на push-уведомления?
Да
Мы в соц.сетях:
Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

 Сибирский энергетический форум соберет крупнейшие предприятия из 20 регионов РФ

Сибирский энергетический форум соберет крупнейшие предприятия из 20 регионов РФ
Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

 Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе
Китайские СМИ обозначили четыре слабых стороны России

Китайские СМИ обозначили четыре слабых стороны России

 Богданов рассказал о подготовке визита Путина в Египет в 2020 году

Богданов рассказал о подготовке визита Путина в Египет в 2020 году
Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

Онищенко призвал вузы увольнять стареющих похотливых ловеласов, ломающих судьбы студентов

 Сибирский энергетический форум соберет крупнейшие предприятия из 20 регионов РФ

Сибирский энергетический форум соберет крупнейшие предприятия из 20 регионов РФ
Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

Украинские следователи добиваются уголовного наказания для Порошенко

 Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе

Украинские силовики подняли флаг США над своими позициями в Донбассе
Китайские СМИ обозначили четыре слабых стороны России

Китайские СМИ обозначили четыре слабых стороны России

 Богданов рассказал о подготовке визита Путина в Египет в 2020 году

Богданов рассказал о подготовке визита Путина в Египет в 2020 году
13:34   18 Ноября 2019
Россия

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с РФ

Песков прокомментировал заявление Лукашенко о союзе с РФ

Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что взаимовыгодность союзного государства России и Белоруссии является незыблемой. Об этом сообщает ФАН.

«Мы по-прежнему последовательно исходим из того, что в данном случае взаимовыгодность этого союза, этого союзного государства является абсолютно незыблемой», — сказал Песков.

Он добавил, что президент Белоруссии, заявляя, что союз может не отвечать интересам республики, задавался вопросом «о гипотетическом сомнении целесообразности».

Читайте ИА «Политика сегодня» в Яндекс.новостях

Автор: Алина Бранцевич
#россия #песков #политика #беларусь

Для тех, кто живет за границей Мы есть и в Telegram
Новости партнеров
Загрузка...
Новости партнёров
Загрузка...