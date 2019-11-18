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13:14   18 Ноября 2019
Россия

Путин встретится с председателем правления «Русской платины»

Путин встретится с председателем правления «Русской платины»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что в понедельник, 18 ноября, глава государства Владимир Путин работает в Москве. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

В течение дня пройдет ряд встреч и совещаний. Путин примет председателя правления «Русской платины» Мусу Бажаева. Песков напомнил, что подобные встречи с руководителями крупных компаний — традиционны.

Во второй половине дня состоится международный телефонный разговор, связанный с саммитом в «нормандском формате».

«Подготовка (к саммиту) ведется. Информацию дадим традиционно», — добавил Песков.

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Автор: Виктория Разумовская
#путин #песков #политика #нормандская четверка

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