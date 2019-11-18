Богданов рассказал о подготовке визита Путина в Египет в 2020 году

Специальный представитель президента РФ по Ближнему Востоку и странам Африки, замминистра иностранных дел Михаил Богданов рассказал в понедельник, что визит Владимира Путина в Египте запланирован на 2020 год.

В настоящее время российская сторона в контакте с египетскими коллегами ведет работу по подготовке очередного визита президента РФ в Египет, так как Москва и Каир ранее договорились о проведении саммитов два раза в год – поочередно в России и в Египте.

«У нас предстоят очень важные события в рамках двусторонних отношений. Сейчас наши египетские друзья предлагают различные варианты. Я думаю, что мы найдем удобное для наших лидеров время и формат этой встречи», - отметил дипломат.

Напомним, в октябре текущего года президент Египта Абдель Фаттах ас-Сиси на встрече с российским лидером Владимиром Путиным пригласил его посетить Египет и принять участие в церемонии закладки Атомной электростанции, которую Россия планирует построить в этой стране.