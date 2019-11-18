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13:05   18 Ноября 2019
Россия

Песков призвал не делать завышенных прогнозов по саммиту в «нормандском формате»

Песков призвал не делать завышенных прогнозов по саммиту в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал долгожданным саммит в «нормандском формате», так как перерыв в этой работе был слишком большим. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал не завышать и не занижать ожидания от этой встречи. По его словам, подготовка к саммиту возымеет свои результаты.

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Сейчас идет активная подготовка.

Также представитель Кремля прокомментировал подготовку к передачи украинских кораблей, которых задержали год назад из-за нарушения государственной границы РФ. 

«Вы знаете, что это никак не связано с международным трибуналом. Никакой связи здесь нет и быть не может», — подчеркнул Песков, предложив обратиться за подробными комментариями в ведомства.

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Автор: Виктория Разумовская
#песков #политика #нормандская четверка

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