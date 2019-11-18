Песков призвал не делать завышенных прогнозов по саммиту в «нормандском формате»

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал долгожданным саммит в «нормандском формате», так как перерыв в этой работе был слишком большим. Об этом пишет Федеральное агентство новостей.

«Я не буду высказывать какие-то ожидания. Это очень серьезная встреча, долгожданная», — сказал представитель Кремля.

Песков призвал не завышать и не занижать ожидания от этой встречи. По его словам, подготовка к саммиту возымеет свои результаты.

Встреча в «нормандском формате» состоится 9 декабря в Париже. Сейчас идет активная подготовка.

Также представитель Кремля прокомментировал подготовку к передачи украинских кораблей, которых задержали год назад из-за нарушения государственной границы РФ.