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14:26   18 Ноября 2019
Россия

Сибирский энергетический форум соберет крупнейшие предприятия из 20 регионов РФ

Сибирский энергетический форум соберет крупнейшие предприятия из 20 регионов РФ

Одно из самых масштабных мероприятий России пройдет с 20 по 22 ноября в Красноярске. Речь идет о X Сибирском энергетическом форуме, в котором традиционно принимают участие крупнейшие российские компании. Специалисты энергетической отрасли смогут сообща обсудить решение главных проблем на круглом столе, а на выставках — удивить инновационными решениями.

В частности, на форуме откроется XXVII выставка «Электротехника. Энергетика. Автоматизация. Светотехника», на которой будут представлены лучшие технологические новинки — тока, трансформаторы, современные системы автоматизации и другие решения в энергетической сфере.

Увидеть презентацию новейшего оборудования и технологий для предприятий по нефтедобычи от известных российских компаний предлагается в рамках выставки «Нефть. Газ. Химия». Эксперты обещают удивить участников новейшими образцами насосного оборудования, трубопроводной арматурой, контрольно-измерительными приборами и спецодеждой. 

Организаторы форума также позаботились о тех, кого волнуют отраслевые проблемы, а главное — их решение. Мероприятие объединит экспертов, которые обсудят перспективы развития энергетики Сибири, пробелы законодательства, энергосистему Енисейской Сибири и другие вопросы в рамках 15-ти крупных дискуссионных площадок и столов.

Крупнейшее мероприятие посетят высокопоставленные гости: министр промышленности энергетики и ЖКХ Красноярского края Евгений Афанасьев, директор Департамента развития электроэнергетики Министерства энергетики РФ Павел Сниккарс, генеральный директор АО «Корпорация развития Енисейской Сибири» Сергей Ладыженко и многие другие.

Еще один бонус для участников — 22 ноября будет работать биржа деловых контактов для предприятий энергетики и нефтегазового сектора. В рамках биржи пройдут встречи с руководителями и ведущими специалистами. Гости форума смогут пообщаться с экспертами отрасли, задать интересующие вопросы и предложить сотрудничество. 

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Автор: Софья Белоцерковская
#россия #форум #красноярск #общество #энергетика

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